محافظ بورسعيد يبحث مع مديري الإدارات التعليمية استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2024- 2025

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة؛ لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير المساعد، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة نشوي شبانة الوكيل الثقافي لمنطقة بورسعيد الأزهرية، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، وعلي الألفي نقيب المعلمين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وعدد من مديري المديريات التعليمية والمدارس بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد، في بداية اللقاء، بجميع القيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة في ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، والذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم بالمحافظة، مؤكدًا الدور المهم لمديري المدارس في السيطرة على الطلاب والمعلمين وخلق حالة من الانضباط والتعاون بينهم، وفرض الالتزام وتشجيع الطلاب على الانتظام بالحضور إلى المدرسة.

وأشار "حبشي"، إلى الاهتمام بأخلاق الطالب أولا والتربية قبل التعليم فهما القواعد الأساسية لبناء الإنسان، لافتًا إلى إطلاق شعار "الأخلاق" على العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن التدريس رسالة وليس مهنة والشعوب لا تنهض إلا بالأخلاق أولًا، ثم العلم والمعرفة فهما وسيلة لصنع المجتمع وبناء الأجيال نفسيا وفكريا؛ ليتمكنوا من الارتقاء بأمتهم وبناء الوطن.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة ومديرية التعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية؛ للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، وانتهاء العمل بالمدارس التعليمية الجديدة التي ستنضم للعام الدراسي الجديد، ومدرسة قرية 2 بمنطقة سهل الطينة، ومدرسة ببحر البقر، ومدرسة بالحي الإماراتي ومدرسة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، وذلك لإثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي، حيث أوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال عرض تقديمي أعداد المدارس خلال هذا العام لتشمل ٥٣٨ مدرسة وتضم ٤٧٥ فصلًا، وعدد الطلاب لهذا العام ١٨٢٧٩٩ طالبًا وطالبة، وتوفير الكتاب المدرسي، وآليات المديرية بسد العجز بين صفوف المعلمين في بعض المواد الأساسية، والتعاقد بنظام المكافأة مع ١٨٠ معلم رياض أطفال، والتنمية المهنية لعدد ٥٦٦٧ معلمًا بالمراحل التعليمية.

وأكد "عبد التواب"، قرب انتهاء العمل بمدرسة قرية ٢ بمنطقة سهل الطينة لبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأبنية التعليمية والمرافق التعليمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع انضمام ٣ مدارس جديدة خلال هذا العام مدرسة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد لتخدم سكان حي الفيروز، ومدرسة ببحر البقر، ومدرسة بالحي الاماراتي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى افتتاح ١٥ مركزًا لمتعة التعلم للمرحلة الابتدائية، و٧ مراكز تعليم مجانية للمرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والانتهاء من الصيانة الشاملة والبسيطة لمدارس المحافظة وتقيلم الأشجار وتهذيب الحشائش والنظافة، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

بدورها أوضحت الدكتورة نشوى شبانة الوكيل الثقافي لمنطقة بورسعيد الأزهرية، بعرض تقديمي إعداد المعاهد الأزهرية ببورسعيد خلال هذا العام، وهما ٤٥ معهدًا أزهريًا، منهم ١٦ معهدًا حاصلًا على الاعتماد والجودة، وعدد الطلاب لهذا العام ٩٢٨٩ طالبًا وطالبة حتى الآن، و٥٨٣ معلمًا، مشيرة إلى أعمال تطوير عدد من المعاهد الأزهرية ورفع كفاءتها خلال الفترة القادمة ،بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة وتجميل محيط المعاهد علي مستوي المحافظة.