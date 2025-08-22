اتحاد الكتاب يعقد ندوة تحتمس 400 بشرطة لأحمد بهجت الاثنين المقبل



ينظم اتحاد الكتاب، مساء الإثنين المقبل، ندوة لمناقشة كتاب “تحتمس 400 بشرطة” للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وذلك في السابعة مساءً بمسرح الاتحاد الكائن في 11 شارع حسن صبري بالزمالك.

ويشارك في الندوة أبناء الكاتب الراحل وتلاميذه ومحبيه، حيث يدير اللقاء الدكتور صلاح معاطي، ويتحدث كل من الدكتور صبري زمزم والروائي صلاح البيلي، في إطار احتفاء الاتحاد بإسهامات بهجت الأدبية والفكرية.

رحل لكاتب الكبير أحمد بهجت في عام 2011، ترك إرثًا صحفيًا وأدبيًا ثريًا، عُرف بمقالاته في الصحافة المصرية، نشرت له دار الشروق عددًا من مؤلفاته التي حظيت بانتشار واسع، من بينها كتابه الشهير "أنبياء الله" الذي قدّم فيه قصص الأنبياء بأسلوب جديد يمزج بين الحس الصوفي واللغة السلسة، بعيدًا عن الحياد التاريخي الجاف.

كما نشرت الشروق "تحتمس 400 بشرطة" ، وهي قصة خيالية ساخرة تدور حول رحلة إلى الفضاء الخارجي يقودها ثلاثة ركاب: عتريس، وبيومي، وتفيدة.

وتبدأ الرحلة المقررة إلى القمر من قاعدة زينهم الفضائية في العام 2020 من القرن العشرين، لكن عطلًا غير متوقع يحوّل وجهة الصاروخ إلى المريخ.

وبين السخرية والفكاهة، يمزج بهجت خياله مع نقده الذكي، في مشاهد عبثية ساخرة أبرزها توقف العد الإلكتروني لإطلاق الصاروخ، ليُعاد تشغيله بضربة عفوية على الجهاز، في إشارة لاذعة إلى أن الأجهزة المصرية لا تعمل إلا بالسك.