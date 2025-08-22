 مصرع ما لا يقل عن 17 شخصا جراء انهيار جسر وحادث بمنجم في الصين - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 4:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

مصرع ما لا يقل عن 17 شخصا جراء انهيار جسر وحادث بمنجم في الصين

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 2:27 م

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، بأن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في حادثين منفصلين على صلة بالعمل في البلاد خلال ساعات قليلة.

وقال التلفزيون الرسمي، نقلا عن السلطات، إن عشرة عمال، على الأقل، لقوا حتفهم إثر انفصال كابل بناء خلال العمل على جسر في إقليم تشينغهاي بشمال غرب البلاد صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن أربعة أشخاص لايزالون مفقودين.

ولم يتضح على الفور السبب وراء انفصال الكابل.

وأظهرت المقاطع التي بثها التلفزيون الرسمي الجزء الأوسط من الجسر ينهار فجأة ويسقط في النهر أسفله في منتصف الليل.

وقالت صحيفة "بيبلوز ديلي" إن 15 عاملا ومدير مشروع كانوا في الموقع الساعة الثالثة فجر الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش الخميس) عندما وقع الحادث.

وتردد أنه جرى الدفع بمئات من قوات الطوارئ لموقع موقع الحادث.

ويجرى تشييد الجسر الذي يعبر النهر الأصفر في إقليم تشينغهاي كجزء من خط سكة حديد سيتشوان-تشينغهاي.

وقبل ساعات فقط، لقي سبعة أشخاص حتفهم في حادث بأحد المناجم في إقليم فوجيان الساحلي بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأضافت أن أحد عمال المنجم الذي أصيب في الحادث تمكن من تحرير نفسه من منجم الفحم في مقاطعة داتيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك