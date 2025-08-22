محافظ مطروح يفتتح فرع جامعة الأزهر للبنات بالمحافظة

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، كلية البنات الأزهرية فرع جامعة الأزهر بمطروح، وهي أولى كليات جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، ولفيف من العمد والمشايخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح محافظ مطروح خلال فعاليات الافتتاح أن كلية البنات تضم تخصصات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية، بما يمثّل قيمة مضافة كبيرة للفتيات وسيدات المحافظة، لتستكملن مسيرتهن التعليمية بعد الثانوية الأزهرية.

وأكد أن هذا يُعد خطوة أولى على طريق إنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر يضم العديد من الكليات للبنين والبنات على السواء.

وأشار إلى أن افتتاح الكلية يأتي ترجمة عملية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل التعليم الجامعي قضية أمن قومي، واعتبر بناء الإنسان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف شعيب: "اليوم نشهد في مطروح جزءًا من هذه الرؤية يتحقق على أرض الواقع، وافتتاح فرع الجامعة يهدف إلى تمكين فتيات مطروح وتيسير التعليم عليهن وأسرهن، ويتيح لهن أن يكون العلم سلاحًا لبناء أنفسهن وخدمة مجتمعهن، بما يليق بمكانة الأزهر الشريف".

كما كشف المحافظ عن تخصيص أرض بمساحة 15 فدانًا بشارع علي حميدة لتكون مقرًا دائمًا لفرع جامعة الأزهر بمطروح، يضم جميع الكليات والتخصصات، ويستقبل طلاب مطروح، بل وأبناء دول شمال إفريقيا.