السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء إعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن قلق المملكة البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وإعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة، وإدانتها "لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل"، وفق وكالة "واس".

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكد أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة".

وتابعت، "وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي وقت سابق، حذرت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم من حدوث مجاعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سوف تتفاقم وتنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بدون قيود.

وذكرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين تشهد مجاعة قد تنتشر جنوبا لتصل إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتأتي بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بعد شهور من تحذيرات منظمات الإغاثة من أن تقييد إسرائيل لدخول الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة وعملياتها العسكرية تسبب مستويات مرتفعة من المجاعة بين الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال.

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثة من صنع الإنسان"، بعد أن أعلنت هيئة دولية للأمن الغذائي بشكل رسمي مجاعة في جزء من القطاع الساحلي للمرة الأولى.

وشدد على أن الوضع "ليس لغزا" لكنه "كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للإنسانية نفسها".

وقال جوتيريش، إن إسرائيل بوصفها القوة المحتلة عليها التزامات بموجب القانون الدولي بضمان الإمدادات الغذائية والطبية.وأضاف "لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بدون عقاب".