إقبال جماهيري على معرض السويس الثالث للكتاب

يشهد معرض السويس الثالث للكتاب، المقام حاليًا على ممشى أهل السويس تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ افتتاحه قبل أيام، ليؤكد مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية في مدن القناة.

توافدت أعداد كبيرة من الجمهور من مختلف الفئات العمرية، بداية من الطلاب والشباب مرورًا بالأسر والأطفال، ما يعكس تعطش المجتمع السويسي للفعاليات الثقافية والكتب، خاصة مع حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على توفير أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة للجميع.

المعرض الذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، لا يقتصر على عرض الكتب فحسب، بل يقدم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كبار المبدعين، بالإضافة إلى ورش للأطفال في مجالات الرسم والحكي، مما جعل من المعرض وجهة يومية لعدد كبير من الأسر الباحثة عن المعرفة والترفيه في آن واحد.

كما شاركت فرق قصور الثقافة بعروض فنية نالت إعجاب الجمهور، مثل فرقة السمسمية التي تعد رمزًا لتراث السويس، إضافة إلى عروض إنشاد ديني وفقرات فنية للأطفال كالرسم على الوجه، وهو ما ساهم في إضفاء أجواء احتفالية وجذّابة داخل أروقة المعرض وعلى ساحته المفتوحة المطلة على البحر.

ويأتي المعرض ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر العدالة الثقافية، عبر تنظيم معارض للكتاب في مختلف المحافظات، وعدم قصرها على العاصمة، بما يتيح الفرصة أمام أبناء المحافظات للاطلاع على الإنتاج الأدبي والفكري الجديد، والتفاعل مع أنشطة مباشرة وحيّة.

وقد أعرب عدد من زوار المعرض عن سعادتهم بهذا الحدث، مؤكدين أن المعرض أصبح بمثابة مهرجان سنوي ينتظرونه، ليس فقط لشراء الكتب، وإنما أيضًا للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة واللقاء المباشر مع الكتاب والفنانين.

ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 30 ناشرًا، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما يوفر تنوعًا كبيرًا في العناوين المعروضة التي تشمل الأدب والفكر والفنون والعلوم وكتب الأطفال.

بهذا الحضور الجماهيري اللافت، يرسّخ معرض السويس للكتاب دوره كجسر ثقافي يربط المجتمع المحلي بالحركة الثقافية المصرية، ويؤكد أن الثقافة ما زالت قادرة على جذب الناس، متى اقتربت منهم وقدمت لهم محتوى يلبي اهتماماتهم في أجواء مفتوحة واحتفالية.