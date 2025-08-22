 صحة مطروح تعلن مواعيد جدول القبول وكشف الهيئة للمتقدمين لمدارس التمريض 2025-2026 - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 11:46 م القاهرة
صحة مطروح تعلن مواعيد جدول القبول وكشف الهيئة للمتقدمين لمدارس التمريض 2025-2026

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 11:23 م

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، مواعيد جدول القبول وكشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض.

وأوضحت إدارة المدارس بمديرية الشئون الصحية بمطروح، في بيان إعلامي، عقد اختبارات القبول وكشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة في مدن مرسى مطروح، الحمام، وسيوة للعام الدراسي 2025/2026 على النحو التالي: الثلاثاء الموافق 26 أغسطس للمتقدمين لمدرسة التمريض بمرسى مطروح بنين، والأربعاء 27 أغسطس للطالبات المتقدمات لمدرسة التمريض بنات حتى مجموع 260، والخميس 25 أغسطس للطالبات المتقدمات لمدرسة التمريض بمرسى مطروح بنات حتى مجموع 240، والأحد 31 أغسطس للطالبات المتقدمات لمدرسة التمريض بالحمام بنات، والاثنين 1 سبتمبر للطلبة المتقدمين لمدرسة التمريض بالحمام بنين وسيوة بنين.

وأكدت المديرية أنه سيتم عقد لجنة الاختبارات بمقر مدرسة التمريض بمطروح بنات على أن يتم الحضور للجنة في تمام الساعة 8 صباحاً للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض بمطروح بنات وبنين، مع الالتزام بحسن المظهر والزي المناسب.

