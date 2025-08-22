وحيد الطويلة ووائل السمري يناقشان تجربة زياد رحباني باتحاد الكتاب

تنظم لجنة الحريات باتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر صباح المهدى، ندوة بعنوان: «الموسيقار زياد رحباني في كوكب الحرية»، وذلك في السادسة مساء الأحد 24 أغسطس 2025 بمقر الاتحاد في 11 شارع حسن صبري، بالزمالك.

ويشارك في الندوة كل من الروائي وحيد الطويلة، والكاتب وائل السمري، حيث يتناولان بالتحليل والتأمل إبداعات الموسيقار زياد رحباني وتجربته الفنية والفكرية الاستثنائية، التي شكلت علامة بارزة في الموسيقى والمسرح والمشهد الثقافي العربي.

وتأتي الندوة ضمن برنامج لجنة الحريات الهادف إلى مناقشة رموز الإبداع والفكر العربي، ويشارك في تنظيمها كل من: د. وداد معروف، و هالة عصفور، إلى جانب رئيس اللجنة الشاعر صباح المهدي.