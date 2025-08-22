نجم الزمالك السابق يعدد مزايا ألفينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لعب أمام مودرن سبورت بتركيز شديد وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "خوان ألفينا لاعب مهاري وصاحب قرار ولديه شخصية داخل الملعب إلى جانب صناعته الهدف الثاني للأنجولي شيكو بانزا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك بدأوا يحفظوا فكر المدير الفني وأعتقد أن الفريق في الفترة المقبلة سيكونوا في مرحلة انسجام، وخوان ألفينا يتميز بالحماس وشيكو بانزا لاعب رائع".

وكان ألفينا قد سجل هدفاً وصنع آخر في فوز الزمالك على مودرن سبورت بهدفين لهدف في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.