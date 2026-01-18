تلطيخ قبر المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت مجددا بصلبان معقوفة

تعرض قبر المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت وزوجته لوكي في مدينة هامبورج للتشويه مرة أخرى برسم صلبان معقوفة (شعارات نازية).

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الأحد إن عناصر الشرطة قامت بتغطية الرسوم البرتقالية التي وُضعت على لوحة القبر في مقبرة أولسدورف.

وسبق أن وقعت حادثة مماثلة في ديسمبر عام 2023. وأوضح المتحدث: "كانت نفس لوحة القبر، ونفس الصلبان المعقوفة وباللون ذاته"، ويتولى قسم أمن الدولة التابع للشرطة (المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية) التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن هيلموت شميت، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تولى منصب المستشار الألماني بين عامي 1974 و1982، وتوفي في نوفمبر 2015، بينما توفيت زوجته عام 2010.