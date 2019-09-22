





استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجراف، أعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي تم تشكيلها في يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، هم: (الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية لمجلس النواب، والعدل، والآثار)، وممثلين عن الطائفة المعنية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبان على مستوى الجمهورية (681 كنيسة، و428 مبنى).

وأبرز الإنفوجراف ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى أغسطس 2019، وجاء توزيعها على النحو التالي:

(محافظة المنيا 189 كنيسة ومبنى - محافظة الجيزة 121 كنيسة ومبنى - محافظة القليوبية 110 كنائس ومبان - محافظة الإسكندرية 87 كنيسة ومبنى - محافظة البحيرة 74 كنيسة ومبنى - محافظة سوهاج 87 كنيسة ومبنى - محافظة أسيوط 71 كنيسة ومبنى - محافظة الشرقية 66 كنيسة ومبنى - محافظة القاهرة 51 كنيسة ومبنى - محافظة الغربية 35 كنيسة ومبنى - محافظة أسوان 38 كنيسة ومبنى).

(محافظة بني سويف 35 كنيسة ومبنى - محافظة الدقهلية 28 كنيسة ومبنى - محافظة الأقصر 25 كنيسة ومبنى - محافظة البحر الأحمر 17 كنيسة ومبنى - محافظة قنا 15 كنيسة ومبنى - محافظة السويس 14 كنيسة ومبنى - محافظة المنوفية 8 كنائس ومبان - محافظة مطروح 13 كنيسة ومبنى - محافظة الإسماعيلية 12 كنيسة ومبنى - محافظة كفر الشيخ 8 كنائس ومبان - محافظة الفيوم 3 كنائس ومبان - محافظة الوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى).

ورصد الإنفوجراف قرارات اللجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى أغسطس 2019، حيث صدر أول قرار للجنة في مايو 2018 وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، وهي على النحو التالي: (220 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مايو 2018 - 120 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أكتوبر 2018 - 168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018 - 119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019 - 156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019 - 111 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أبريل 2019 - 127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019 - 88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أغسطس 2019)، وتتولى الطائفة استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأوضح الإنفوجراف أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الآتية: أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزم بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وبشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، فقد أبرز الإنفوجراف أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك جارٍ تنفيذ 7 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة - غرب قنا - العبور الجديدة - شرق بورسعيد - أكتوبر الجديدة - غرب أسيوط).