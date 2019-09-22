وزير الدفاع الكويتي يؤكد أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لحماية حدود البلاد وأجوائها

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، اليوم الأحد، أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد واليقظة لحماية حدود البلاد وأجوائها.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ ناصر الصباح مع مجلس الدفاع العسكري الكويتي، حيث استمع إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش، اشتمل على آخر التطورات والأحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، من رفع لحالة الاستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش، بحسب ما تقتضيه الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي - خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وكبار قادة الجيش - حرص الجيش الكويتي بكل قواته البرية والجوية والبحرية، على الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد واليقظة، والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن بدورها توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.

وشدد على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في مثل هذه الأوضاع، والتي يتطلب منها الحرص على استقاء كافة الأخبار من مصادرها الرسمية، حفاظاً على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد، وقطع الطريق أمام أية وسيلة إعلامية تحاول بث الشائعات، بهدف زعزعة ثقة أفراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي، إلى عدم الالتفات إلى ما تروجه بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشرها لأخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع، ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن للمتابعين لها من الرجوع إليه.