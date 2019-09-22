 رئيس جامعة الزقازيق يشارك في ماراثون للدراجات داخل الحرم الجامعي - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الزقازيق يشارك في ماراثون للدراجات داخل الحرم الجامعي

فاطمة علي
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:50 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:50 م

شارك الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، و40 من عُمداء ووكلاء الكليات، اليوم الأحد، في ماراثون للدراجات داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة، تحت شعار "معًا ضد التطرف والإرهاب".

وأوضح شعلان، في بيان اليوم الأحد، أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية، موضحًا أن الماراثون يأتي تفعيلًا للنشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل الجامعة، وذلك لحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المارثون وبدء الدراسة يتواكبان مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يُحتفل به يوم يوم 20 سبتمبر من كل عام تخليدًا لأول بطولة عالمية للطلاب، والتي أقيمت عام 1924.

وشدد رئيس جامعة الزقازيق، على حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معًا لخلق نوع من التواصل والألفة بينهم.

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