 فاطمة عيد تدعو للتفاؤل بأغنية «أضحك وسيبها» - بوابة الشروق
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فاطمة عيد تدعو للتفاؤل بأغنية «أضحك وسيبها»


نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 6:10 م

انتهت المطربة فاطمة عيد، من تسجيل أغنية جديدة تحت عنوان "أضحك وسيبها"، من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وإنتاج ريتشارد الحاج، ومنتج فني إسلام بيبو.

وقال المنتج ريتشارد الحاج، إن الأغنية مبهجة وتدعو للتفاؤل والفرحة، وهو ما يحتاجه المواطنين في الوقت الحالي للتخفيف عنهم، فيما تعد نقلة نوعية في الغناء لمطربة كبيرة صاحبة تاريخ طويل مع الغناء، وستكون مفاجأة لكل محبيها، مشيرًا إلى أن فكرة تصويرها على طريقة الفيديو كليب ماتزال محل دراسة.

وأضاف بأن الأغنية سيتم طرحها قريبًا على قناة موسيقي تي في علي موقع يوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية.

وكان آخر ما طرحته المطربة فاطمة عيد، ريميكس "أنا بنت عمك"، إنتاج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.


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