أمريكا تفرض عقوبات ضد 5 أفراد لتعاونهم مع نظام مادورو

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد خمسة أفراد لتسهيل جهود نظام نيكولاس مادورو الذى وصفته الوزارة "بغير الشرعي" لتقويض الديمقراطية في فنزويلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وفرضت أمريكا عقوباتها ضد كل من ميجيل أنطونيو خوسيه بونينتي وجوايرمو أنطونيو لوسيس وخوسيه بيرنابي جوتيريس وتشايم خوسيه بوكاران وويليام خوسيه بيافيديس، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن أمريكا "ما زالت ملتزمة بتحميل نظام مادورو ومؤيديه مسؤولية فسادهم الصارخ، وذلك من أجل ضمان حصول الشعب الفنزويلي على الانتخابات الحرة النزيهة التي يستحقها".