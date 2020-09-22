قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه «يفخر بالانتماء لهذا البلد وهذا الشعب الذي لا يخسر أبدًا المراهنة على ذكائه وتدينه الوسطي الراقي، الذي يثبت للناس رفضه لكل الدعوات المتطرفة».

وأضاف عمران، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أن الشرع الشريف أطلق على هذه الجماعات لفظ خوارج، إشارة إلى أنهم خارجون عن الاصطفاف المجتمعي ومعنى الوطنية، والشعب عامة.

وذكر أن الشعب المصري في معدنه وتقديمه أقرب من الوسطية يا ممثل لها، للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، مضيفًا أن هذه الجماعات يسعون للرايات السوداء، لأن الخائن لا يحب حتى وإن كان يتحدث نفس اللغة.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فشل مخططات ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لنشر وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتعطيل حركة التنمية وبناء الدولة؛ يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول القيادة السياسية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة المصرية، وعدم الاستماع مطلقًا لدعاة التخريب والعنف والدمار.