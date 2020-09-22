قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه استغل فترة بقائه في المنزل؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العمل داخل الورشة الخاصة به، لافتًا إلى أنه كان يعمل على صنفرة جزوع شجر صغيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أن العمل بالورشة أساس عمله في بداية حياته، مشيرًا إلى أنها تحولت لهواية.

وتابع: «أحب الشقا وأعور نفسي والفنان الراحل علاء ولي الدين كان كل ما أرد على التليفون وأتكلم عن شغل الورشة يقولي نفسي يجيلك تليفون تتكلم عن مشهد»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أنه حول أصيص زرع كان مخصصًا لزراعة الورد إلى مكان لزراعة منتجات كالباذنجان والطماطم والفلفل، قائلًا إن النبتة أخرجت ثلاث باذنجانيات صغيرة.