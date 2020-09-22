الأمين العام للأمم المتحدة يدعو دول العالم للاتحاد في مواجهة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دول العالم للتكاتف والاتحاد معًا؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال «جوتيريش»، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد يذهب بكافة الاتجاهات، ويجب التوحد في مواجهته، مشيرًا إلى دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية للتوصل إلى لقاح.

وأضاف أن عجلة الاقتصاد لا يمكن أن تدور، إلا بالقضاء على فيروس كورونا، مشيرًا إلى المساعدات الهائلة التي قدمتها دول العالم المتقدم لبعض الدول النامية.

وأوضح أن يجب أن نجنب دول العالم النامية الإفلاس وأزمات الديون، محذرًا من خطورة ما وصفه بالانزلاق نحو الهاوية.

وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك.

ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.