أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الأربعاء، انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لـ20% من أسهم شركتها التابعة "إس تي سي حلول".

وأوضحت، في بيان لسوق الأسهم السعودية "تداول"، أن اجمالي المتحصلات من الطرح بلغ 624ر3 مليار ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال)، وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

وذكرت أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2021، ولن يكون لها أثر على قائمة الربح أو الخسارة.

وانطلقت الأحد 19 سبتمبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة التابعة، واستمرت حتى يوم أمس، بعدما انتهت فترة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفا.