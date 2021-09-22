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أعلن مصدر مطلع في وزارة الصحة والسكان، إغلاق الفرع الرئيسي من سلسلة مراكز الدرة للعيون بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك لمخالفة شروط التراخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وأكد المصدر في تصريح خاص ل«الشروق» أن الغلق جاء خلال حملة تفتيشية مكبرة شنتها اليوم الأربعاء، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مباحث التموين، على عدد من العيادات والمنشآت الطبية الخاصة.

وذكر المصدر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أصدرت قرارين بإغلاق مركزين تابعين لسلسلة مراكز الدرة للعيون في محافظة الجيزة خلال حملات تفتيشية شنتها إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي.

وشدد المصدر على استمرار الوزارة في حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومعامل ومراكز طبية ومستشفيات في إطار العمل على ضبط الخدمة الطبية وحفاظا على صحة وحياة المرضى.