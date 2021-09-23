 أبو الغيط: القضية الفلسطينية انزوت في العقد الأخير.. والجامعة العربية لا بديل لها - بوابة الشروق
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أبو الغيط: القضية الفلسطينية انزوت في العقد الأخير.. والجامعة العربية لا بديل لها

ابو الغيط
ابو الغيط
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:25 م
رأى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية انزوت خلال العقد الأخير.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "القضية الفلسطينية في العقد الأخير انزوت تحت الفعل ثم الفوضى التي خلقت خلال هذه الفترة".

وأضاف أبو الغيط: "يجب التبنه لما نفعله حتى لا نقود بلادنا للمآسي التي وقعت في العقد الماضي".

وشدّد على أن الجامعة العربية لا بديل لها، وقال: "لو فكينا الجامعة هتجري تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا ويطلبوا تكوين منظمة إقليمية".

وأشار إلى أنه يجب الحذر أثناء الحديث عن الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه في جمع العرب تحت مظلة واحدة.

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