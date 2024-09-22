إعلام عبري: هجرة الإسرائيليين إلى الخارج تسجل قفزة كبيرة

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، بأن هجرة الإسرائيليين إلى الخارج سجلت «قفزة كبيرة»، مشيرة إلى أن «أكثر من 40 ألف مواطن غادروا البلاد خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024».

ونقلت القناة عن مكتب الإحصاء المركزي، قوله إن عام 2023، شهد هجرة ما يقرب من 53 ألف إسرائيلي من البلاد، مقارنة بـ27 ألفًا اختاروا العودة أو الهجرة إلى إسرائيل.

وأشار المكتب إلى أن عدد المهاجرين ارتفع مقارنة بعام 2022، منوهًا أن «معظم المهاجرين من العائلات وكبار السن والإسرائيليين المتعلمين».

وأوضح أن عام 2022 شهد مهاجرة حوالي 38 ألف إسرائيلي وعودة 23 ألفًا، بينما غادر 31 ألفًا البلاد حلال عام 2021، وعاد نحو 29 ألفًا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية واسعة ضد مواقع لحزب الله وقاذفات صواريخ، ما أدى لتدمير أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحزب، بحسب ما ورد عن الجيش.

من جانبه قال حزب الله اللبناني، إنه «استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين».

وصرح صباح الأحد، أنه «ِقصف مُجمعات للصناعات العسكرية ‏في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا».

وأضاف في بيان، أن هذه الضربات هي «رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء».