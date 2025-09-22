 الرئيس الألماني: بابا الفاتيكان يمكن أن يقوم بدور مهم كوسيط في الأزمات الدولية - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 4:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الألماني: بابا الفاتيكان يمكن أن يقوم بدور مهم كوسيط في الأزمات الدولية

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:20 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:20 م

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، أثناء زيارته الفاتيكان إن البابا ليو الرابع عشر يمكن أن يقوم بدور مهم كوسيط في الأزمات العالمية.

وأضاف بعد لقاء خاص مع البابا أن هناك عددا قليلا من الشخصيات العالمية التي لديها نفوذ على الأطراف المتصارعة.

وأوضح "لا نستطيع أن ننجح بدون مساعدة البابا والفاتيكان".

وكان بابا الفاتيكان أعرب أكثر من مرة عن استعداده لاستقبال ممثلين من روسيا وأوكرانيا للتفاوض. كما التقى بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقال "علينا أن لا يكون عندنا أي شك أن البابا مستعد للتدخل بقوة، ولكنه يشارك تحليل الوضع حتى الآن، وفي الوقت الحالي أنه لا يوجد استعداد من الجانب الروسي للحوار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك