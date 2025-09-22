ولي العهد السعودي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل، والعادل في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر "حل الدولتين": "ندعو بقية الدول إلى اتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية"، بحسب صحيفة "سبق " السعودية.

وتابع: "ينعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في ضوء استمرار السلطات الإسرائيلية في نهجها العدواني، وانتهاكاتها في غزة والضفة واعتداءاتها على الدول العربية وآخرها قطر".