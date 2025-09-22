 ولي العهد السعودي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

وكالات
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:14 م

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل، والعادل في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر "حل الدولتين": "ندعو بقية الدول إلى اتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية"، بحسب صحيفة "سبق " السعودية.

وتابع: "ينعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في ضوء استمرار السلطات الإسرائيلية في نهجها العدواني، وانتهاكاتها في غزة والضفة واعتداءاتها على الدول العربية وآخرها قطر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك