الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:09 ص القاهرة
عثمان ديمبلي يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:54 م

توج عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول».

ونجح ديمبلي في التتويج بالجائزة بعدما تفوق على الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ووصافة كأس العالم للأندية إلى جانب التتويج بالدوري الفرنسي.

وفي أول تعليق له عقب تتويجه بالجائزة، قال ديمبلي:"

 وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام على مسرح «شاتليه» العريق بالعاصمة الفرنسية باريس، لتكريم الأفضل في العالم على مختلف المستويات.


