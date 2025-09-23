عثمان ديمبلي يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول».

ونجح ديمبلي في التتويج بالجائزة بعدما تفوق على الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ووصافة كأس العالم للأندية إلى جانب التتويج بالدوري الفرنسي.

وفي أول تعليق له عقب تتويجه بالجائزة، قال ديمبلي:"

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام على مسرح «شاتليه» العريق بالعاصمة الفرنسية باريس، لتكريم الأفضل في العالم على مختلف المستويات.