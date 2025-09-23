أردوغان: حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية في فلسطين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحاول التأكد من أن جعْل إنشاء دولة فلسطينية غير ممكن، إضافة إلى مساعيها لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر "حل الدولتين":"حكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية بحق جيرانها الذي يتشاركون معها الأرض، ألا وهي فلسطين، وعلى المجتمع الدولي إيقاف التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "في منطقتنا هناك كارثة غير مسبوقة تتجلى على مدى عامين أمام أعيننا تحت وطأة الهجمات الوحشية الإسرائيلية، وحجم المعاناة الإنسانية يتفاقم في قطاع غزة".

واضاف: "الآن حان الوقت لإعلان وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وأن تنسحب إسرائيل من القطاع الفلسطيني".