بوروسيا دورتموند يعزز موقعه في وصافة الدوري الألماني

وسجل كريم أديمي هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 20.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي فاز على هوفنهايم 4/1 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فولفسبورج عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر، وكانت تلك هي الخسارة الأولى له هذا الموسم بعد تعادلين وفوز واحد.

وبدأت المباراة بضغط من جانب هجوم دورتموند المكون من الغيني سيرهو جيراسي، ومن خلفه كريم أديمي وماكسيمليان باير.

من جانبه أعتمد فولفسبورج على مهاجمه الجزائري محمد الأمين عمورة في قيادة هجوم الفريق في محاولاته على مرمى السويسري جريجور كوبل، حارس دورتموند.

وفي الدقيقة 20 سجل كريم أديمي الهدف الوحيد لدورتموند، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتهز شباك كاميل جرابارا، حارس فولفسبورج.

وحاول فولفسبورج مجاراة ضغط خصمه وشن العديد من الهجمات على مرمى دورتموند لكنها لم تفلح في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند 1/صفر.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الضيف الوصول لمرمى دورتموند مجددا، لكن محاولاته لم تفلح في هز الشباك.

وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم يهدد فولفسبورج مرمى دورتموند مجددا، وتبادل لاعبو دورتموند الكرة بينهم وسط استسلام تام من هجوم فولفسبورج.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز دورتموند على فولفسبورج 1/صفر.