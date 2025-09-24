 وزيرة خارجية بريطانيا: إسرائيل تزيد الوضع الإنساني الكارثي سوءا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:38 ص القاهرة
وزيرة خارجية بريطانيا: إسرائيل تزيد الوضع الإنساني الكارثي سوءا

لندن-  (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 10:12 ص

ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمام اجتماع للأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية تزيد "الوضع الإنساني الكارثي بالفعل" سوءا، من خلال تحريك قواتها إلى مدينة غزة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت، "تصعد القوات الإسرائيلية الصراع في مدينة غزة وتدمر المزيد من المنازل وتحولها إلى أنقاض وتشتت الأسر المرعوبة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأربعاء.

وتابعت، "أنه أمر غير مفهوم، وغير إنساني وغير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي".

وأوضحت، "كل هذا العمل من جانب الحكومة الإسرائيلية لن ينتج عنه سوى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

وأردفت كوبر أن التصعيد من شأنه أيضا أن يجعل من الصعب تحرير المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

 


