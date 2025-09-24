محادثات أوروبية إيرانية في نيويورك لتفادي العقوبات النووية

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، عن عقد محادثات بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتفادي فرض عقوبات على خلفية برنامج طهران النووي.

وقال فاديفول للصحفيين إن الخطة تهدف إلى استكشاف "خيارات الفرصة الأخيرة"، لكنه أعرب عن قلة أمله في أن تسفر المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن حل للأزمة.

وأضاف: "يجب أن يكون واضحا للجميع أنه، بعد كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إيران، فإن فرص وإمكانيات التوصل إلى حل دبلوماسي قبل تفعيل العقوبات تكاد تكون ضئيلة للغاية".

وكان يشير بذلك إلى الجهود المستمرة لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم وسط مخاوف من سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية. فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط.





