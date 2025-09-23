جوتيريش: الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة وإنما حق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة، وإنما حق".

وأضاف جوتيريش خلال كلمته بـمؤتمر "حل الدولتين": أجدد إعرابي عن خيبة أملي في منع الوفد الفلسطيني من حضور فعاليات المؤتمر.. ونجتمع اليوم للإسهام في السبيل الوحيد لانقشاع الكابوس من أجل تحقيق حل الدولتين".

وتابع: "ما من مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، أو التطهير العرقي، وقتل عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، وأدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأوضح: "يجب وقف المحاولات الإسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية، إضافة إلى عنف المستوطنين".