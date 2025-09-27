متظاهرون في جنوب إفريقيا يطالبون حكومتهم بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب حرب غزة

نزل أكثر من 3000 شخص إلى شوارع كيب تاون السبت، مطالبين سلطات بلادهم بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها على خلفية الحرب في غزة.

وجنوب إفريقيا من أبرز منتقدي العمليات الإسرائيلية في غزة، ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في يناير 2024 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني.

وجمعت تظاهرة السبت، العديد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية والمسيحية، في واحدة من أكبر المسيرات من نوعها منذ أشهر.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات مثل: «لا تحزن، بل افعل شيئا»، وسلموا البرلمان عريضة بمطالبهم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وقال منسق حملة التضامن مع فلسطين يوسف تشيكتيه، إن على جنوب إفريقيا «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، كما فعل العالم مع بلاده»، في إشارة إلى الإجراءات الدولية التي اتخذت للضغط على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأضاف أمام الحشد: «على الحكومة اتخاذ إجراءات بشأن طرد سفير إسرائيل وسفارتها من جنوب إفريقيا الآن»، مطالبا باستبعاد تل أبيب من الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كما طالبت العريضة الحكومة بتعليق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل ومقاضاة أي جنوب إفريقي يلتحق بالجيش الإسرائيلي.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,926 شهيدا و167,783 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 77 شهيدا و265 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 17 والإصابات 89، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,560، وأكثر من 18,703 مصابين.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,060 شهيدا و55,742 مصابا.