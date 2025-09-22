وزير بريطاني سابق: المجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري لإنقاذ حل الدولتين من التهديد الإسرائيلي

قال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السابق، إنّ رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن «خطوة جيدة».

وأوضح في تصريحات لبرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن المملكة المتحدة كانت تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب، بما يؤثر بشكل واضح على عملية السلام.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري لإنقاذ حل الدولتين من التهديد الإسرائيلي، داعيًا كذلك إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وثمن الخطوة البريطانية بالاعتراف، داعيًا إلى «اتخاذ العديد من الخطوات على أرض الواقع، وإلا فلن تكون هناك دولة فلسطينية للسعي نحوها».

وأرجع الخطوة البريطانية بالاعتراف إلى السلوكيات والأنشطة التي تحدث في قطاع غزة، والتوغل للمستوطنات في الضفة الغربية، والإعلانات المتزايدة من الوزراء الإسرائيليين الذين يقولون إنهم لا يتوقعون أن يروا دولة فلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، أمس الأحد، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.

وبهذا، أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا.

وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من مؤتمر يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول، بقيادة فرنسا، اعترافها بفلسطين.