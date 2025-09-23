سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي: الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تمثل تصحيحًا تاريخيًا

رحب السفير عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي سابقا، على رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن اليوم، الاثنين، قائلا: "نحن أمام يوم تاريخي، فقد تم الاعتراف بدولة فلسطين أمس، واليوم سيكون دول أخرى هناك ستعترف بدولة فلسطين".

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يحدث تصحيح تاريخي حقيقة. وحينما تعترف بريطانيا، فإن ذلك تصحيح للتاريخ، تصحيح لوعد بلفور المشؤوم".

وتابع: "بريطانيا لن تعوض الشعب الفلسطيني عن هذا التصريح، ولكن كل قواعد اللعبة اختلفت، فالدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن تخوض معركة دبلوماسية كبيرة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين".

وأوضح: "هنا على مستوى الاتحاد الأوروبي، كنا دائما نضغط ونريد اعتراف بدولة فلسطينية للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وهو مبدأ تتبناه كل الدول الأوروبية بلا استثناء الـ 27 دولة يتبنون مبدأ حل الدولتين".

وأردف: "لتطبيق هذا المبدأ، كنا دائما نطالبهم ونناشدهم بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن كانوا دائما يتحججون بالإجماع، لكن الآن كل شيء تقريبا انتهى في موضوع الإجماع في الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الكبرى والمهمة والوازنة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، وإسبانيا".