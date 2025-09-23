السعودية تشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية وتدعو دول العالم لخطوة مماثلة

أشادت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية، واعتبرته خطوة تاريخية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم الاثنين في نيويورك خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول حل الدولتين نظمته السعودية وفرنسا: "ندعو جميع الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوة تاريخية مماثلة".
وفي إشارة إلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس الإسلامية في قطر، اتهم فيصل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتباع "ممارسات عدوانية" تهدد الاستقرار وتقوض جهود السلام وتعرض الأمنين الإقليمي والدولي للخطر.
ومنذ فترة طويلة، تضع المملكة العربية السعودية نفسها في موقع المدافع الرئيس عن المصالح الفلسطينية، وتظل من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.
وكانت الرياض قد اعترفت رسميا بدولة فلسطينية في نوفمبر 1988.