البيت الأبيض يتهم الرئيس الفنزويلي بتكرار الأكاذيب

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتكرار الأكاذيب.

وكان مادورو قد نفى الاتهامات بتورط بلاده في تهريب المخدرات في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم الكشف عنها علنا أمس الأحد.

وقال مادورو، في رسالته إلى ترامب، إن العلاقات بين كاراكاس وواشنطن قد شابتها "أخبار زائفة"، وصفها بأنها "تهدف إلى تبرير تصعيد نحو صراع مسلح قد يلحق أضرارا كارثية بالقارة بأسرها."

وقالت ليفيت، في واشنطن اليوم الاثنين، "بصراحة، أعتقد أن هناك الكثير من الأكاذيب التي كررها مادورو في تلك الرسالة، وموقف الإدارة من فنزويلا لم يتغير".

وأضافت ليفيت "نعتبر نظام مادورو غير شرعي، وقد أظهر الرئيس بوضوح أنه مستعد لاستخدام جميع الوسائل اللازمة لوقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات القاتلة التي يصدرها النظام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة".

ونشرت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، الرسالة المؤرخة في 6 سبتمبر / أيلول الجاري.

وكان قد تم الكشف عن مقتطفات من الرسالة سابقا. وقالت رودريجيز إنه قد تم تسليم الرسالة إلى وسيط من أمريكا الجنوبية لضمان وصولها إلى ترامب.

وقال مادورو، في رسالته، إنه لا يزال مستعدا لإجراء "حوار مباشر وصريح" مع المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد جرينيل "لتجاوز ضجيج وسائل الإعلام والأخبار الزائفة."

وجاء في الرسالة: 'أيها الرئيس، آمل أن نتمكن معا من دحض الأكاذيب التي شوهت علاقتنا، التي يجب أن تكون تاريخية وسليمة."

وأشاد الرئيس الفنزويلي أيضا بجهود ترامب لإنهاء الحروب، داعيا إلى الحوار لضمان السلام في القارة الأمريكية.

وتأتي الرسالة في ظل تصاعد التوترات عقب العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي والاتهامات من جانب واشنطن بأن فنزويلا تصدر المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مادورو، فإن "الأدلة الدامغة" بشأن إنتاج المخدرات والاتجار بها في أمريكا الجنوبية تظهر أن "فنزويلا خالية من إنتاج المخدرات ولا تعتبر دولة ذات صلة بمجال المخدرات."