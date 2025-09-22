وزيرة الخارجية البريطانية: مستعدون لاتخاذ جميع الخطوات للدفاع عن أجواء الناتو وأراضيه

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستتصدى للطائرات الروسية التي تخترق المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" دون إذن إذا اقتضى الأمر، محذرة موسكو من أن "تصرفاتها المتهورة" تنطوي على خطر "مواجهة مسلحة مباشرة" بين الناتو وروسيا.

وقالت كوبر، إن رسالتها إلى إستونيا وبولندا ورومانيا وجميع حلفاء الناتو هي: "أؤكد لكم أن المملكة المتحدة تقف متضامنة بشكل كامل معكم في هذا الوقت ودائما"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضافت كوبر، "وأقول للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تصرفاتك المتهورة تنطوي على خطر مواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا".

وقالت كوبر، إن "تحالفنا دفاعي، ولكن لا تدع ذلك يخدعك، فنحن مستعدون لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أجواء الناتو وأراضيه. نحن يقظون".

وأضافت كوبر، "نحن حازمون. وإذا اضطررنا للتصدي لطائرات تعمل في المجال الجوي لحلف الناتو دون إذن، فسوف نفعل ذلك".

وأثارت الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي قلق حلفاء الناتو في أوروبا، وسط تكرار الحديث عن استفزازات موسكو.

وتابعت كوبر، "تقف المملكة المتحدة إلى جانب أصدقائنا. نحن ثابتون في دعمنا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولحلفائنا في الناتو، ولأوكرانيا، ونحن ملتزمون بزيادة الضغط على روسيا حتى تنهي حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا، وتوقف تعدياتها، وتحترم سيادة الدول الأخرى".

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن "التحريض الإمبريالي الروسي على الحرب يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".