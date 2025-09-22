ناشد والدا ألون أوهيل، الموسيقي الإسرائيلي البالغ من العمر 24 عاما، والذي كان قد تم اختطافه إلى قطاع غزة قبل عامين، وسائل الإعلام عدم مشاركة مقطع فيديو جديد له بثته حركة حماس.

وقال والدا أوهيل في منتدى أقارب المحتجزين في السابع من أكتوبر عام 2023: عائلتنا مصدومة وحزينة بشدة.

وأضاف أن أوهيل، "بدا نحيفا وقلقا في الفيديو. وأضافوا أنه كان من الملاحظ فقدان البصر في عينه اليمنى".

وكتب إيديت وكوبي أوهيل في بيانهما: "نطالب كشرط مسبق لأي مفاوضات.. أن يقوم أطباء عيون بفحص ألون وعلاجه ".

كما وجها نداء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية رأس السنة اليهودية، مشيرين إلى أن مصير الشباب الإسرائيلي بين يديه. وكتبا: "لا تكسر قلب الشعب الإسرائيلي".

وتابعا أن "أهم شيء هو إعادة ألون والرهائن الآخرين إلى عائلاتهم".

ووفقا لمعلومات إسرائيلية رسمية، لا يزال 48 شخصا محتجزين، ويُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد بثت مقطع فيديو للمحتجز لديها آلون أوهيل، يهاجم فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويدعو أهله وأصدقاءه للتظاهر من أجله.

وكتبت القسام على المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تليجرام "الأسير آلون أوهيل، بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم"، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية على موقعها الإلكتروني.

ووصف الأسير أوهيل، نتنياهو بالكاذب، قائلا "الأسرى الإسرائيليون تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة"، داعيا المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بألا يساعد نتنياهو على قتل الأسرى داخل غزة".

يأتي بث الفيدو بعدما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي عمليته الموسعة للسيطرة على مدينة غزة، والتي قال إنها "تهدف لتحرير الرهائن والقضاء على حماس".