الخارجية الإيرانية: إذا تم تفعيل آلية سناب باك فالاتفاق مع الوكالة الدولية سيفقد اعتباره

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه إذا جرى تفعيل آلية "سناب باك" أي إعادة فرض العقوبات، في نهاية المطاف، فإن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة سيفقد اعتباره.

كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن موافقته على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش كان قد تم التوقيع عليه بين طهران والوكالة في التاسع من الشهر الجاري بالقاهرة.

وقال عراقجي: "سنؤكد مجدداً على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية دولة محبة للسلام. لكن كما أثبتنا في حرب الأيام الـ12، فإننا في حال وقوع مواجهة، سندافع عن أنفسنا بقوة"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأوضح عراقجي، أنه سبق أن أكد، عقب التفاهم مع الوكالة، أنه إذا ما تم تفعيل آلية الزناد فإن الاتفاق مع الوكالة سيفقد اعتباره، مشيراً إلى أن أي خطوة مدمّرة من قبل الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن ستقابل برد فعل من إيران، وستؤدي إلى مرحلة جديدة في العلاقة مع الوكالة الدولية.

ولفت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته مع معظم وزراء خارجية الدول الأوروبية، قائلاً: "هذه اللحظة التي على الأطراف المقابلة أن يقرروا فيها: هل يختارون التعاون أم المواجهة؟ لقد اختبروا الجمهورية الإسلامية في مراحل مختلفة، ويعلمون أننا لا نرد على لغة الضغط والتهديد، بل نرد على لغة الاحترام والكرامة. وإذا كان ثمة حل، فهو فقط الحل الدبلوماسي».

وختم وزير الخارجية الإيراني تصريحه قائلاً: "وجودي هنا لاستثمار الأيام القليلة المتبقية في المشاورات الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن طريق الشعب الإيراني واضح، وسنواصل مسارنا. غير أننا نعتقد أن مصلحة المنطقة، ونظام منع الانتشار، والقوانين والحقوق الدولية تقتضي جميعها إيجاد حل دبلوماسي، ونحن مستعدون لذلك".