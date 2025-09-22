إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بحجة أعياد يهودية

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أمام المصلين الفلسطينيين، بزعم الاحتفال بما يسمى "عيد رأس السنة العبري".

وقال مدير المسجد معتز أبو اسنينة للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أبلغه بإغلاق المسجد أمام المصلين يوم غد الثلاثاء ولمدة يوم واحد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وأضاف أن "إغلاق المسجد يبدأ الليلة ولن يرفع الأذان غدا".

وبين اليوم الاثنين والأربعاء المقبل، يحتفل الإسرائيليون بعيد رأس السنة العبرية، وفي 1 أكتوبر القادم يبدأ إحياء يوم الغفران، ثم يبدأ في 6 من الشهر ذاته عيد العرش (سوكوت).

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

ووفق ترتيبات إسرائيلية من طرف واحد، يغلق المسجد أمام المسلمين بالكامل 10 أيام في السنة هي مناسبات دينية يهودية، كما يغلق بالكامل أمام اليهودي 10 أيام مماثلة هي مناسبات دينية إسلامية.

لكن منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023 لم يتم الالتزام بفتحه بالكامل أمام المسلمين في مناسباتهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.