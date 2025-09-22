رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 10 إلى 13 دولة ستعترف بدولة فلسطين بمؤتمر حل الدولتين

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، عن استعدادات عقد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي يأتي مع افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن المؤتمر سينعقد في قاعة الجمعية العامة أكبر قاعات الأمم المتحدة، وستتوالى على هامشه الاعترافات بدولة فلسطين.

وأضاف أن ما بين 10 إلى 13 دولة جديدة ستعلن اعترافها، وفق التصورات حتى الآن، مع انضمام دول أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المؤتمر ستشهد الاستماع إلى تقارير من رؤساء ثماني لجان فرعية، بمشاركة شخصيات دولية وإقليمية بارزة من بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن 17 دولة بالإضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة.

وذكر أن هذه الفعاليات سيتبعها اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث خطوات التحرك المستقبلية بناءً على «النتائج الباهرة» التي سيحققها المؤتمر الثلاثاء.

وبشأن الأفكار المطروحة حول نشر قوات دولية في غزة، موضحا أن هذه المقترحات لا تزال «محل البحث»، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان أقرها بالفعل في اجتماعه بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، ويجري حاليًا التنسيق بشأنها مع الأمم المتحدة والجانب الفلسطيني، بما في ذلك تدريبات الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن بهذا الشأن.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت مُبكر من صباح اليوم، مُتجها إلى نيويورك، ليترأس وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.