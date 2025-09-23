الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب في فلوريدا ينهي دفاعه دون الإدلاء بشهادته

رفض رجل يمثل للمحاكمة لمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب العام الماضي في ملعبه للجولف في فلوريدا الإدلاء بالشهادة، اليوم الاثنين، كجزء من الدفاع الذي يمثل فيه نفسه وأنهى قضيته باستجواب خبير في الأسلحة النارية وشاهدين على طبيعة شخصيته.

وأنهى رايان روث مرافعاته في القضية قبل الغداء بعد استجواب الشهود لـ3 ساعات في الصباح. وسألت قاضية المحكمة الجزئية آيلين كانون عما إذا كان روث يريد أن يدلي بشهادته، وقال لا. ومن المقرر أن تنتهي المرافعات الختامية غدا الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء، إن روث قضى عدة أسابيع في التخطيط لقتل ترامب قبل أن يوجه بندقية إليه من خلال الشجيرات بينما كان ترامب يلعب الجولف في 15 سبتمبر 2024 في نادي مار ألاجو في ويست بالم بيتش.

وشهد عميل في الخدمة السرية الأسبوع الماضي، أنه رصد روث قبل ظهور ترامب وأن روث وجه بندقيته إلى العميل الذي فتح النار، مما تسبب في سقوط سلاح روث وهروبه دون إطلاق رصاصة واحدة، حسبما قال العميل.