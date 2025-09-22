محمود عباس: لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن حركة المقاومة «حماس» لن يكون لها دور في الحكم، داعيًا الحركة والفصائل لفلسطينية الأخرى إلى تسليم السلاح.

وأضاف خلال كلمته ضمن مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، مساء الاثنين: «نريد دولة واحدة غير مسلحة، وقانونًا واحدًا، وقوات أمن شرعية واحدة، ونؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال كما ندين قتل وأسر المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023».

وطالب في المقابل، بوقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية.

وأدان سياسات الاحتلال في القدس، وتوسع البناء في منطقة E1، وتصريحات «إسرائيل الكبرى» التي تنم عن استهانة بالقانون الدولي، وتمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القوم العربي والسلم الدولي.

وأعرب عن إدانته للعدوان الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة ودول عربية أخرى، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا رادعًا.