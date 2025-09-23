ماذا ينتظر إسرائيل عقب موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين؟

قد يتدهور وضع إسرائيل بشكل كبير في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا اختارت الرد على موجة الاعترافات بدولة فلسطين.

فالتداعيات المحتملة قد تكون وخيمة وصعبة مستقبلاً، لكنها تظل في الوقت الراهن ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، في ظلّ متابعة ودراسة أبعاد هذه التطورات المتسارعة. وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

يوضح البروفيسور يوفال شاني، في الجامعة العبرية : "كانت معظم دول العالم قد اعترفت بدولة فلسطينية، حتى قبل الموجة الحالية من الدول".

يضيف: " الجديد هو أن مجموعة من الدول الغربية تُعلن الآن اعترافها بدولة فلسطينية. هذا يعني أنه في الوقت الحالي، لن يكون هناك سوى عدد قليل جدًا من الدول المهمة في العالم التي لا تعترف بدولة فلسطينية".

من جهته نقلت القناة العبرية عن روي شايندورف، نائب المدعي العام السابق للقانون الدولي، والرئيس الحالي لقسم التحكيم الدولي، تأكيده على الطابع غير القابل للرجوع لاعتراف الدول بدولة فلسطينية.

ويقول: "هذا الإعلان خطوة لا يمكن الرجوع عنها في القانون الدولي. فبمجرد اعتراف دولة بدولة أخرى، لا يمكنها التراجع عنها. إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو بمثابة نقطة تحول بالنسبة للدول الأوروبية الكبرى".

بقيت امريكا لم تعترف بفلسطين

يقول شايندورف: "قبل موجة الاعترافات الحالية، كانت هناك مجموعة من الدول المهمة التي لم تعترف بدولة فلسطينية، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولها وزنها البارز في الساحة الدولية.

أما الآن، فقد تغيرت هذه الصورة، وفي ظل الوضع الجديد، هناك العديد من الدول الرائدة التي تعترف بدولة فلسطينية، وتبقى الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي لا يعترف بدولة فلسطينية".

يشير شايندورف إلى أن تزايد الاعتراف بدولة فلسطينية يعقّد أي ترتيبات سياسية مستقبلية لا تتضمن قبول إسرائيل بها، فالتغيير لن يكون فوريًا على الأرض، لكنه يعزز تحولاً سياسياً واضحاً نحو إقرار دولي بدولة فلسطينية مستقلة حتى دون موافقة إسرائيل.

ويضيف الدكتور شايندورف: "على المدى القريب، ستتمكن الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية من إنشاء سفارات لها في الأراضي الفلسطينية، وسيتمكن الفلسطينيون من إنشاء سفارات لهم في الدول المعترفة. أما على المدى البعيد، فسيكون الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بدولة فلسطينية أكبر.

مخاوف من فرض عقوبات على إسرائيل

"قد يحدث إذا ضُمت أراض" ومع ذلك، يُحذر البروفيسور شاني من العواقب المحتملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدولة الفلسطينية، أو على رد فعل إسرائيل. "لا تملك الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات نافذة، لكن قد يمتد تأثيرها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي قد يفرض عقوبات على إسرائيل.

واضاف " لا حديث حاليًا عن أي شيء من هذا القبيل، ولكن إذا ضمّت إسرائيل، على سبيل المثال، أراض في الضفة الغربية ردًا على اعترافها بدولة فلسطينية، فمن المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إسرائيل"

أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يضر بالصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا، ويقود لعقوبات في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والأبحاث، فيما يزداد الضغط على الأوروبيين للتحرك ضد إسرائيل مع استمرار حرب غزة.