كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن ترتيب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» في نسختها الـ69، والتي أقيمت مساء اليوم على مسرح «شاتليه» العريق بالعاصمة باريس، في تمام التاسعة مساءً.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول قاد فيه الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وهيمن على معظم الجوائز الفردية في البريميرليج، لكن خروج ليفربول مبكرا من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أضعف فرص صلاح في التواجد بمراكز متقدمة في صراع الكرة الذهبية، ليسيطر على المراكز الأولى لاعبي باريس سان جيرمان، أبطال دوري الأبطال، وبرشلونة الإسباني.

وللمرة الرابعة في تاريخ الجائزة، تُمنح الكرة الذهبية بناءً على نتائج الموسم الكروي بدلاً من العام التقويمي، وذلك عن الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025.

وتعتمد المجلة في اختيار الفائز على تصويت سري لـ100 صحفي يمثلون 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث يمنح كل صحفي نقاطًا لعشرة لاعبين من القائمة النهائية، تبدأ بـ15 نقطة للمركز الأول وتنتهي بنقطة واحدة للمركز العاشر، ويتم تحديد الفائز باللقب عبر جمع أعلى عدد من النقاط، وفقًا لمعايير الأداء الفردي والجماعي مع الأندية والمنتخبات، بجانب السلوك المهني والمسيرة الكروية.

وجاء ترتيب المراكز على النحو التالي:

1: عثمان ديمبلي

2: لامين يامال

3: فيتينيا

4: محمد صلاح

5: رافينيا

6: حكيمي

7: مبابي

8: بالمر

9: دوناروما

10: نونو مينديز

11: بيدري

12: خفيتشا كفاراتسخيليا

13: هاري كين

14: ديزيري دوي

15: فيكتور جيوكيريس

16: فينيسيوس جونيور

17: ليفاندوفسكي

18: سكوت مكتوميناي

19: جواو نيفيز

20: لاوتارو مارتينيز

21: سيرهو جيراسي

22: ماك أليستر

23: جود بيلينجهام

24: فابيان رويز

25: دينزل دومفريس

26: هالاند

27: ديكلان رايس

28: فيرجيل فان دايك

29: فلوريان فيرتز

30: مايكل أوليسيه