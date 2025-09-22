محمود عباس: أجندة الإصلاحات تشمل مناهج التعليم وإلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية، وفرض سيادة القانون، وإصلاح النظام المالي والمناهج التعليمية وفق معايير اليونيسكو، خلال عامين على الأكثر.

وأضاف خلال كلمته ضمن مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، أن الأجندة تشمل إنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء، يخضع لتدقيق دولي من قبل شركة دولية متخصصة.

وأكد «التزام فلسطين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد انتهاء الحرب، وصياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية».

وأكمل: «نريد دولة ديمقراطية عصرية قائمة على سيادة القانون والتعددية، وتداول السلطة والمساواة والعدالة وتمكين المرأة والشباب».

وثمن مواقف الدول التي اعترفت بفلسطين، مضيفًا: «نطالب بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فقد سبق وأن اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود عام 1988 و1993 ولازلنا نعترف بها».