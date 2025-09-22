قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتي ستشهد انضمام 13 دولة جديدة خلال ساعات؛ تمثل خطوة تاريخية ومهمة على طريق تجسيد الدولة المستقلة «رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي ورفضه».

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشددا أن الاعترافات هي في المقام الأول «ثمرة للدماء الزكية التي سفكت على يد الاحتلال الإسرائيلي، وثمرة لدماء الأطفال والشهداء وعذابات الجرحى والأسرى».

وأضاف أن هذا التقدم هو نتاج مباشر لصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في مواجهة مخططات التهجير والتذويب وتصفية القضية، وحكمة وجهود القيادة الفلسطينية المثابرة التي أصرت على المضي قدمًا رغم كل الصعاب والمخاطر، بالإضافة إلى الدعم المقدر من الأمتين العربية والإسلامية والجهود الدولية من أحرار العالم الذين انحازوا للحق والعدل والقانون الدولي.

وأوضح أن العالم اليوم أصبح أكثر تفهمًا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، معقبا: «قريبا بإذن سيكون هاك استقلال كامل وناجز لدولة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى».

ووصف المواقف الدولية بأنها «صفعة للاحتلال الإسرائيلي وصفعة لكل من يقف مع الاحتلال ويساند ظلمه».

ورد عن على سؤال الإعلامي أحمد موسى، حول شعوره لحظة رفع العلم الفلسطيني في عواصم كبرى مثل لندن والعديد من الدول، متأثرا تغلبه الدموع، قائلا: «لا أستطيع أن أعبر عن الحالة التي يمكن أن يشعر بها الفلسطيني الذي على مدى عقود قدم الدم والألم والمعاناة والاعتقال، وأخيرا ها هو يرى البدايات؛ لم نحقق كل ما نريد، ولكن نحن على الطريق الدماء الذكية ستثمر نصرا وحرية بإذن الله».

واختتم معلقا على تهديدات نتنياهو بضم الضفة الغربية، قائلا: «نتنياهو هذا فقد عقله، ليقل ما يشاء ويهدد كما يشاء، رغم أنف نتنياهو ستقوم الدولة الفلسطينية، نتنياهو سيذهب إلى مزابل التاريخ، وفلسطين ستبقى حية وحرة ومستقلة، قريبًا سيرفرف العلم الفلسطيني على المسجد الأقصى المبارك في القدس عاصمة دولة فلسطين».