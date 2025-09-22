رُفع العلم الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا.

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، خلال الفعالية: «رفعنا العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية».

وأضاف: «ما نشهده في غزة، مؤسف، ومروع، وهذه لحظة تضامن أمام المجازر اليومية».

ولفت إلى أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وهي مالطا، ولوكسمبورج، وفرنسا، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وبلجيكا، وسان مارينو وأندورا.

وكانت أربع دول اعترفت أمس الأحد، رسميا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا، وكندا، والبرتغال، وأستراليا)، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.