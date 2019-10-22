الإدارية العليا بألمانيا ترفض حظر شعار مناوئ لإسرائيل بمظاهرة لنازيين جدد

قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية، أمس الاثنين، بأنه ليس من حق الشرطة منع شعار مناوئ لإسرائيل في مظاهرة لمتطرفين يمينيين.

جاء ذلك في حكم مستعجل للمحكمة بخصوص شعار ردده المتظاهرون ويقول " لا لإسرائيل مرة أخرى أبدا أبدا".

وانتهى قضاة المحكمة إلى أن النموذج القانوني للجريمة لم يتحقق في هذا الشعار، كما أنه ليس فيه تهديد للنظام العام.

ويعتزم النازيون الجدد تنظيم مسيرة في إحدى مناطق مدينة دورتموند مساء أمس.

كانت الشرطة دفعت بأن هذا الشعار ينطوي على طابع مخيف و معاد للسامية في ضوء الهجوم الإرهابي الذي تعرض له المعبد اليهودي في مدينة هاله قبل نحو أسبوعين، وطالبت بحظر الشعار الذي تم إدراجه في الكتالوج الذي يتألف من 40 صفحة، ويتم توزيعه بمناسبة المظاهرات الدورية للنازيين الجدد في دورتموند.

وقدم النازيون الجدد دعوى مستعجلة ضد قرار الشرطة وتم الحكم لصالحهم من قبل أعلى محكمة إدارية في ولاية شمال الراين فيستفاليا وذلك بعد أن كانوا حصلوا على حكم يؤيدهم في الدرجة الأولى.