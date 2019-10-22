انتهت جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في منزل الأخير مساء الإثنين من أجل مناقشة أزمة إعلان النادي الأحمر عدم خوض مباراة الجونة التي تقام غد الأربعاء، إلا بعد لعب مباراة القمة أمام الزمالك ضمن الجولة الرابعة، التي كان من المفترض أن تقام يوم السبت الماضي.

وتنشر الشروق أبرز ماجاء فى تلك الجلسة حيث عرض وزير الشباب والرياضة، على مسئولي الأهلي خوض مباراة الجونة على أن يتم تحديد موعد مباراة القمة بعدها مباشرة لتقام يوم 28 أكتوبر الجاري، بدلا من مباراة الزمالك أمام إنبي في الجولة السادسة للدوري، من أجل لعب القمة قبل فترة التوقف الدولي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء تمسكوا بموقفهم الرافض لخوض اللقاء، مؤكدين أنهم لن يلعبوا أي مباريات سوى بعد القمة.





كما عرض وزير الرياضة، الخطاب الأمني الموجه للجبلاية لتأجيل القمة، مؤكدا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ليست السبب في القرار لمصلحة طرف عن آخر، وأن إقامة مباراة الأهلي والجونة، تنقذ المسابقة وتعيد النظام لها، على أن يتحدد موعد قريب للقاء القمة.





وبعد تمسك الأهلي بموقفه قال مصدر مسئول الشروق إن الوزير طرح حلاً آخر للأزمة بإيقاف بطولة الدوري حتى انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 التي تسضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى الـ 21 من نفس الشهر.

اجتماع الوزير انتهى مساء الأثنين انتهى بتفويض وزير الشباب والرياضة فى التفاوض مع الجهات المعنية في إطار موقفه الرافض لخوض مباراة الجونة.

وعلمت الشروق من مصدر مسئول أن وزير الرياضة سيجتمع اليوم الأربعاء مع اعضاء اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للتشاور ثم إصدار قرار بإيقاف بطولة الدوري بدء من الأربعاء لحين الإنتهاء من بطولة امم أفريقيا تحت 23 عاما ، على ان يكون استئناف بطولة الدوري بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

كانت الأزمة قد اشتعلت بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتى كانت مقررة السبت الماضي ، فأصدر الأهلي بيانا يعلن فيه أن لن يخوض أى مباراة فى بطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك متمسكا بالجدول الموضوع فى بداية المسابقة حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.



