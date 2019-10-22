البدري: الدوري لا يضم وفرة من اللاعبين لخدمة المنتخب

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يطمح إلى إعادة الفراعنة إلى منصة التتويج مجددًا، مشددًا على محاولة بناء فريق يجمع بين لاعبي الجيل الجديد والحفاظ على العناصر المميزة من الخبرات.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث" مساء أمس الإثنين:"لا يوجد وفرة للكواليتي "عدد اللاعبين" اللي يخدم المنتخب الوطني بشكل كبير المرحلة المقبلة".

وأكد أنه سيجرى تنفيذ عملية إحلال وتجديد، لإضافة لاعبين جدد بدلًا من اللاعبين الذين لم يقوموا بإثبات أنفسهم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السن من عوامل ضم اللاعبين إلى صفوف المنتخب.

في نفس السياق، قال البدري، إن الدوري المصري قوي ويشهد إثارة كبيرة ويصعب توقع نتائج المباريات، مشيرًا إلى أن المنتخب يفتقد إلى مركز رأس الحربة صاحب الخبرات.

وبالنسبة للاعبين المحترفين، أكد البدري ضرورة أن يكونوا مشاركين مع أنديتهم بشكل إيجابي ومستوى يليق بالمنتخب الوطني.

وأضاف البدري: "المنتخب محتاج وقت، هبني فريق وجيل جديد لمصر، لكن وأنا ببني همشي في أهدافي، نتاهل لكأس الأمم وكأس العالم".

وعن معايير ضم اللاعبين للمنتخب، قال البدري: "لازم يكون مميز مع الفريق، ونكون محتاجينه لمركزه في المنتخب، ولو أفضل من العناصر الموجودة أكيد هيبقى عنده فرصة، عندنا هيكل وعناصر كانت موجودة قبل كده".